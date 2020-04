Gravina: «Mi auguro di poter ripartire entro fine mese. Nessuna scadenza per finire la stagione»

Gravina, le parole del presidente della Figc in merito a quando e in quali modalità potrà essere portata a termine la stagione

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua in merito a quando e come potrà essere ripresa e portata a termine la stagione.

«I campionati ricominceranno nel momento in cui ci sarà la garanzia per la tutela della salute. Siamo in contatto con il ministro dello Sport e della Salute, mercoledì 15 avremo una riunione del comitato scientifico federale e avremo una nostra procedura che comunicheremo a tutte le Leghe che le faranno applicare. Inizieremo, mi auguro entro fine mese. Oggi siamo nelle condizioni di rispettare le indicazioni del Governo e non possiamo rischiare. Ma abbiamo anche un’esigenza e fino a quando questo non ci verrà impedito da elementi oggettivi, dobbiamo completare i campionati. Se ci fosse l’annullamento e il non completamento della stagione le conseguenza sarebbero molto negative. L’idea per ripartire è rispettare le strutture in uso alle società. Se questo non fosse possibile avremo soluzioni alternative».

«Noi non abbiamo una scadenza per la fine della stagione. La Fifa ha indicato di finire la vecchia stagione e poi di iniziare la nuova e noi la seguiremo. L’idea quindi è di completare i campionati ove questo sia possibile».