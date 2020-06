Gravina: «Ripartiamo in sicurezza ma il rischio è dietro l’angolo»

Gravina, le parole del presidente della Figc ora che la ripresa del campionato di Serie A si avvicina sempre di più

Gabriele Gravina, numero uno della Figc, ai microfoni di TV7 è tornato a parlare di ripartenza e protocollo. Ecco le sue parole.

«Si riparte in sicurezza, ma sappiamo che dietro l’angolo c’è sempre un rischio. Sicurezza significa applicare correttamente il protocollo, monitorare gli staff e gli atleti, evitare di incorrere in qualche violazione che potrebbe comunque inficiare tutto il percorso. Cosa succede in caso di nuovo contagio? È previsto l’isolamento del positivo o dei positivi. Tutti coloro che avranno avuto contatti con questi soggetti andranno in quarantena. Continuano ad allenarsi, ma devono evitare il contatto e altre partite non possono giocarle».