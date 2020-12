Gravina: «Nazionale gruppo straordinario. Vogliamo costruire un percorso»

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato degli obiettivi della Nazionale e del percorso di crescita

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato nel corso dell’evento del Golden Boy. Le parole sulla Nazionale di Mancini.

«Ha numeri importanti che hanno un filo conduttore. Che è quello che abbiamo chiesto a Mancini dal primo giorno. Non parlare di un obiettivo, vincere un Europeo o un Mondiale. Noi abbiamo chiesto a Mancini di raccontare una nuova storia, vincere è qualcosa di un giorno. Noi pensiamo a un percorso, l’idea di vedere tanti giovani. Ragazzi che gioiscono, Bonucci che rimane a vedere la Nazionale piuttosto che tornare subito a casa. Questa è la Nazionale, abbiamo creato un gruppo con un regista straordinario come Mancini. Tutti svolgono il loro compito. L’arrivo di Vialli è un contributo importante per migliorare. Non solo qualità tecnica, ma anche quella di relazione. Gianluca e la sua amicizia con Roberto testimoniano quello che l’Italia vuole e che fa bene al paese».