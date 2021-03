Gravina: «Il calcio non si fermerà. Non è ancora il momento dei Play-Off»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha escluso la possibilità che il calcio possa fermarsi nuovamente a causa del Covid-19

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in una intervista al Corriere dello Sport ha escluso la possibilità che il calcio possa fermarsi con la terza ondata della pandemia da Covid-19 che sta prendendo piede in Italia.

NO STOP – «No. La terza ondata con la nuova variante colpisce i giovani, e questo ci preoccupa. Ma l’applicazione collaudata del protocollo e il monitoraggio costante sono una garanzia per la salute degli atleti. I contagi fin qui sono molto limitati. I campionati non corrono rischi».

IPOTESI PLAYOFF – «Mi dispiacerebbe se qualcuno coltivasse in maniera celata questo sogno. Conoscete il mio favore per i playoff, ma certo non sono queste le condizioni per introdurli».