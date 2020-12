Gravina candidato alla Figc, i calciatori lo sostengono: il comunicato

Gabriele Gravina è nuovamente candidato alla presidenza Figc: ad appoggiarlo anche i calciatori di Serie A. Il comunicato

Gabriele Gravina, nuovamente candidato alla presidenza della Figc, è appoggiato dai calciatori: a comunicarlo proprio i giocatori e i tecnici all’Ansa.

«L’incontro con i candidati delegati degli atleti e delle atlete per l’assemblea federale, da poco concluso, ha manifestato il proprio appoggio al Presidente Gravina e il chiaro apprezzamento per il lavoro svolto dalla Federazione, grazie al quale sono stati raggiunti importanti obiettivi di salvaguardia del nostro mondo in questo difficile periodo. Le strade di AIC e AIAC si ritrovano per riprendere il cammino comune delle componenti tecniche e dare continuità ai risultati ottenuti in ambito federale nell’ultimo biennio con il precipuo scopo di portare avanti insieme le riforme all’interno del sistema calcistico italiano, divenute oramai improrogabili e imprescindibili al fine di garantire la futura sostenibilità».