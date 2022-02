Gran Galà del Calcio, tre laziali candidati per il miglior gol 2020-2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Torna il Gran Galà del Calcio AIC: da oggi si può votare il miglior gol della passata stagione. Tre laziali candidati

Torna il Gran Galà del Calcio AIC, l’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini.

Prima dell’annuncio delle shortlist previsto per la prossima settimana, oggi si apre il sondaggio per decretare il gol più bello della stagione 2020-21 sia al maschile che al femminile. Si tratta di “Vota il Gol by TIMVISION” che, al contrario di tutti gli altri riconoscimenti assegnati al Gran Galà del Calcio, è l’unico in cui il risultato sarà determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere tra una rosa di 10 gol del campionato maschile e 10 del campionato femminile, tutti selezionati con cura dall’autorevole redazione sportiva della Rivista Undici, media partner del Gran Galà del Calcio.

Le votazioni si aprono oggi e chiuderanno alle ore 23.59 di martedì 15 marzo 2022.

Ecco i 10 gol in gara quest’anno per il calcio maschile. Ci sono tre laziali candidati.

È possibile votare al link https://grangala.assocalciatori.it/vota-il-goal-dellanno-maschile/