Gran Galà del Calcio: la Lazio in lizza per il premio come migliore società

La Lazio è stata inserita tra le possibili candidate alla vittoria come migliore società all’interno del Gran Galà del Calcio 2020

All’interno del Gran Galà del Calcio (clicca qui per leggere tutti i giocatori della Lazio candidati per la vittoria), il club biancoceleste è in lizza per vincere il premio come migliore società nella stagione 2019/2020.

Le altre due candidate sono la Juventus e l’Atalanta. I premi saranno consegnati direttamente ai vincitori senza cerimonia come accaduto negli scorsi anni.