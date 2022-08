Governi: «Lazio più forte della Roma, inutile pensare a loro»

Giancarlo Governi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della rivalità tra Roma e Lazio. Le sue dichiarazioni

Giancarlo Governi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della rivalità tra Roma e Lazio, accesa ieri pomeriggio dalle dichiarazioni di Mourinho e Sarri.

COMMENTI – «La Lazio, l’anno scorso, è arrivata prima della rivale cittadina, la Roma. Ha un allenatore, Sarri, che per rinnovare il contratto ha presentato una lista di giocatori da comprare. E Lotito li ha comprati tutti, facendo violenza alla sua natura. Ora la Lazio si prepara ad affrontare la stagione con due squadre di titolari, proprio come chi è abituato a competere per cose importanti. Per di più ha mantenuto il gioiello Ciro Immobile. I tifosi hanno risposto con entusiasmo e promettono stadi pieni. Sarri è soddisfatto perché sa di avere a sua disposizione giocatori che sapranno interpretare il suo gioco, che l’anno scorso solo a tratti abbiamo visto. Insomma, la stagione sembra cominciare con tutti i crismi, se non ci fosse quel tarlo, silente ma fastidioso, della rivale cittadina che quest’anno sembra aver accontentato in tutto il suo tecnico, e che ora si ritrova una formazione molto rafforzata per di più da nomi altisonanti, primo fra tutti quello di Dybala. A quelli che sono più disturbati dal lavoro del tarlo giallorosso mi sento di dire che noi abbiamo un giocatore che ha fatto il doppio dei gol di Dybala: si chiama Immobile. E poi raccomando di non lasciarsi impressionare da Mourinho, che rispetto al nostro Sarri ha una maggiore capacità di comunicazione e conosce molto bene le armi della motivazione dei giocatori e anche dei tifosi. E oserei dire anche dei media. Faccia pure la Roma il suo campionato, noi ci teniamo fiduciosi la nostra Lazio che, alla prima giornata, troverà un Bologna diretto da una bandiera laziale come Sinisa, che non sta passando un buon momento ma a cui non mancherà il sostegno affettuoso della comunità biancoceleste».