Mario Gotze lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione ma non ha ancora deciso il suo futuro: la Lazio rimane vigile

Oramai è certo, Mario Gotze lascerà il Burussia Dortmund a fine stagione lasciando scadere il contratto. Ciò che ancora non è certo è il suo futuro: su di lui ci sono molte squadre interessate, tra cui la Lazio.

Per il tedesco sono arrivate proposte anche da fuori il continente, come USA e Giappone, secondo La Gazzetta dello Sport. I biancocelesti aspettano di capire come si evolverà la situazione per poi sferrare il colpo decisivo. Tare riuscirà a portare il fantasista a Roma?