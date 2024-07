Gosens Lazio, un club estero ANTICIPA con un offerta la CONCORRENZA per l’ex Inter: i dettagli

Gosens Lazio, un club estero anticipa la concorrenza tra cui il club biancoceleste per l’ex Inter con un offerta che fa vacillare l’Union

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, e tra i nomi inseriti nella numerosa lista di Fabiani c’è anche Gosens. Secondo quanto riporta TMW, sull’ex Inter ci sarebbe un ampia concorrenza visto che anche il Bologna segue il calciatore tedesco.

Il sito sportivo online spiega però che un club estero avrebbe presentato un offerta per l’Union, che sta per far vacillare il club tedesco ossia 10 milioni di euro. La squadra in questione è il Benfica, che come detto vuole anticipare sul tempo sia Lotito che Saputo.