Gosens Lazio, una squadra di Serie A fa SUL SERIO! Prima offerta all’Union Berlino, biancocelesti più LONTANI?

Gosens-Lazio, una squadra di Serie A, il Bologna, fa sul serio per Robin Gosens: prima offerta all’Union Berlino. Le ultime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’Union Berlino avrebbe rifiutato la prima offerta del Bologna per riportare in Italia Robin Gosens, esterno accostato anche al calciomercato Lazio nelle scorse settimane. Il club rossoblù aveva proposto un prestito con diritto di riscatto, la formula non ha convinto i tedeschi.

Da lunedì le parti si raggiorneranno, con il Bologna che resta molto forte sull’esterno ex Atalanta e Inter. Dal lato suo, Gosens ha dato piena disponibilità al ritorno in Serie A dopo una stagione in Bundesliga.