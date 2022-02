Ex Lazio, Pandev: «A fine stagione mi ritiro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Goran Pandev, attuale attaccante del Parma ed ex Lazio, ha annunciato il ritiro a fine stagione: le sue parole

Intervistato dal Secolo XIX , l’ex attaccante della Lazio Goran Pandev ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a fine stagione:

«Forse avrei dovuto farlo già dopo l’Europeo, ma volevo chiudere davanti ai tifosi del Genoa, al nostro pubblico, ci tenevo. Sentivo che non c’era più bisogno di me e avevo due scelte: smettere o andare a divertirmi altrove. Quando sono andato in sede e ho visto gente felice che andassi via ho capito che era giunto il momento di andare. Contro l’Italia a marzo non ci sarò».