Google, le più cercate nel 2019: ‘Perchè è stata rinviata Lazio Udinese?’

Il rinvio della sfida tra Lazio e Udinese è stato une dei temi più cercati su Google

Tra le ricerche più popolari del 2019 su Google c’è spazio anche per il calcio. Come riportato da Gazzetta.it, l’evento che ha generato i volumi più rilevanti è stato Lazio-Udinese, partita dello scorso campionato di Serie A oggetto di un rinvio che ha innescato un elevato numero di ricerche da parte di tifosi e appassionati.

IL MATCH – Questo fatto risale a febbraio, girone di ritorno dello scorso campionato di Serie A: la partita, prevista per domenica 24, viene rinviata perchè all’Olimpico è in programma l’incontro del “Sei Nazioni” di rugby tra Italia e Irlanda. Quella stessa settimana è fissata la semifinale di andata di Coppa Italia tra Lazio e Milan, circostanza che rende impossibile un recupero immediato della gara. Il calendario, particolarmente serrato in quella fase della stagione, costringe così la Lega Serie A ad un rinvio a lungo termine. Lazio-Udinese si giocherà mercoledì 17 aprile, a quasi due mesi dalla data originaria.