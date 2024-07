Gonzalez Lecce, STOP per il calciatore: riscontrata una patologia cardiaca. Non potrà prendere parte al ritiro precampionato

Joan Gonzalez, calciatore del Lecce, non potrà prendere parte al ritiro precampionato a causa di una patologia cardiaca riscontrata durante le visite mediche. Di seguito il comunicato del club:

COMUNICATO – L’U.S. Lecce comunica che, lo staff sanitario del club, nel corso delle rituali visite mediche precampionato, ha riscontrato nel calciatore Joan González una patologia cardiaca sopravvenuta le cui cause sono in corso di accertamento. Per tale motivo la documentazione clinica dell’atleta è stata inviata e valutata presso il Centro di Cardiologia dello Sport dell’Università di Padova che ha confermato la prima diagnosi. Allo stato il giocatore non ha quindi conseguito l’idoneità sportiva e per il momento non potrà partecipare al ritiro precampionato. Il calciatore, con autorizzazione della Società, ha raggiunto Barcellona dove si sottoporrà agli ulteriori necessari accertamenti clinici. L’U.S. Lecce è accanto al suo calciatore per fornirgli ogni supporto idoneo per affrontare questo particolare momento.