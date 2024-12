Gonzalez Lazio, l’esterno è vicino alla cessione: la sua prossima destinazione sarà il Messico

Gonzalez Lazio, il classe 2003 ha trovato la sua prossima squadra e nelle prossime ore lascerà la Capitale. Le ultime

Sta per arrivare il mese di gennaio e il calciomercato Lazio ne approfitterà per piazzare alcuni giocatori rimasti ai margini della rosa. Come riportato da Il Messaggero, infatti, il classe 2003 Diego Gonzalez ha trovato la sua prossima squadra e nelle prossime ore si trasferirà in Messico per firmare con l’Atlas.

L’esterno paraguayano non è l’unico: anche Akpa-Akpro è vicino alla cessione al Monza, mentre si attendono novità per Hysaj e Basic.