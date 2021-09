Gondo Salernitana, la FIGC apre un’inchiesta sul trasferimento

Il possibile ritorno di Cedric Gondo alla Salernitana accende l’allarme in FIGC: l’attaccante è svincolato dalla Lazio

Cedric Gondo potrebbe tornare alla Salernitana. L’attaccante ha giocato le due ultime stagioni in prestito ai granata dalla Lazio ed è tornato a Formello dopo la creazione del trustee e il divieto di passaggi diretti dal club di Lotito a quello campano. Proprio per questo, la FIGC ha acceso i riflettori sul ritorno di Gondo all’Arechi. Sono infatti sospetti i tempi dell’operazione visto che Gondo si è svincolato martedì ed ora avrebbe già trovato l’accordo per tornare alla Salernitana.

Come riporta l’Ansa la Procura Federale ha acquisito tutti gli atti per aprire un’inchiesta e far luce sull’operazione.