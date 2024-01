Gonalons su Totti: «Se dovessi descrivere la Roma in una parola userei il suo nome, ecco perchè»

Gonalons, l’ex giallorosso si esprime ai microfoni di Gianluca Di Marzio del club giallorosso e elogia l’ex capitano della Roma

PAROLE – Innanzitutto è stato un onore giocare per questo club anche se la mia esperienza giallorossa non è durata molto. Se devo usare una sola parola per descrivere questo club, dico Totti! Anche se non abbiamo giocato insieme, quotidianamente lui c’era sempre. Seguo la Roma tutt’ora e ho visto che Mourinho ha ridato entusiasmo all’ambiente. L’Olimpico è sempre pieno e i tifosi della Roma sono caldissimi, soprattutto quando le cose vanno bene come ai miei tempi in Champions League e in campionato. Guardando indietro, sono stati momenti davvero bellissimi..

TOTTI PIU’ IMPORTANTE DEL COLOSSEO –Sì e c’è chi dice anche che sia quasi ai livelli del Papa! Totti poi ha vestito la maglia di un solo club, cosa rarissima nel calcio d’oggi. È stato l’emblema della Roma per tantissimi anni, segnando gol incredibili. È stato bello vederlo giocare, basta vedere l’omaggio della gente dopo la sua ultima partita per accorgersene. Io non avevo ancora firmato per la Roma e guardai il suo addio in tv. È stato emozionante