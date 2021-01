Gomez saluta l’Atalanta: c’è il Siviglia. E Monchi…

Gomez sempre più vicino al Siviglia: il fantasista dell’Atalanta sembra aver accettato la proposta del club spagnolo

Alejandro Gomez ai saluti. Il fantasista argentino è in procinto di lasciare l’Atalanta per intraprendere una nuova avventura con la maglia del Siviglia. Come riportato da Sky Sport, il numero 10 nerazzurro ha accettato la proposta del club spagnolo e attende solamente il via libera al trasferimento.

Ai microfoni di Sportitalia, il ds Monchi ha invece dichiarato: «Ci stiamo lavorando, ma c’è ancora molta strada da fare».