Gollini, anche il Wolverhampton si fa avanti: i dettagli

Secondo l’Eco di Bergamo il Wolverhampton starebbe pensando a Pierluigi Gollini per sostituire il partente Rui Patricio

L’Atalanta qualche settimana fa ha ufficializzato l’arrivo di Juan Musso, mettendo sull’uscio Pierluigi Gollini. Secondo l’Eco di Bergamo c’è da registrare anche l’interessamento del Wolverhampton per il portiere della Dea.

Il club inglese è alla ricerca del sostituto di Rui Patricio che oggi potrebbe essere annunciato come nuovo portiere della Roma. Per l’italiano sarebbe un ritorno in Premier League, avendo vissuto parte della sua formazione giovanile al Manchester United e avendo giocato una stagione con l’Aston Villa prima di essere acquistato dall’Atalanta.