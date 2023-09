Gol Vlahovic, Paganini: «Rete regolare» Le parole del giornalista sportivo

Il giornalista sportivo, Paolo Paganini, tramite post sul suo profilo X, è tornato a parlare del gol convalidato alla Juventus nel match contro la Lazio.

Questa l’immagine trasmessa a 90esimo Minuto di #JuventusLazio non c’è là gol technology per le linee laterali ma l’assistente che era il più vicino all’azione non ha alzato la bandierina quindi gol regolare. È stato detto anche questo da tutti. Ok?! pic.twitter.com/SpuIgMkJqC — Paolo Paganini (@PaPaganini) September 17, 2023

Questa l’immagine trasmessa a 90esimo Minuto di #JuventusLazio non c’è là gol technology per le linee laterali ma l’assistente che era il più vicino all’azione non ha alzato la bandierina quindi gol regolare. È stato detto anche questo da tutti. Ok?!