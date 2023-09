Gol Vlahovic irregolare? La Gazzetta spiega: «Qualcosa al VAR non ha funzionato»

Gol Vlahovic, la Gazzetta dello Sport polemizza sulle immagini del VAR rispetto alla palla recuperata da Mckennie

La Gazzetta dello Sport polemizza sul primo dei due gol messi a segno da Dusan Vlahovic in Juve-Lazio di ieri, con il pallone recuperato da McKennie sulla linea che ha scatenato diverse polemiche.

La sensazione, scrive il quotidiano, è che non fosse uscita tutta, ma è impensabile che non vi siano state immagini certe in tempi brevi per Maresca, autore di una pessima direzione di gara.