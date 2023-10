Gol Furuhashi, Celtic in vantaggio e difesa della Lazio in bambola: cosa è successo

Kyōgo Furuhashi porta avanti il Celtic nella sfida di Champions League contro la Lazio, difesa biancoceleste in bambola, la ricostruzione

Ci sono voluti appena dodici minuti di orologio al Celtic per sbloccare il risultato. Al 12’ appunto, Kyōgo Furuhashi ha segnato la prima rete della gara contro la Lazio valida per il secondo turno dei gironi di Champions League.

Azione tutta in velocità per i padroni di casa, che hanno ingannato gli uomini di Sarri con una triangolazione a dir poco magistrale capace di inviare in area l’attaccante nipponico. Il giapponese non sbaglia a tu per tu con Provedel ed infila la rete sotto le gambe del portiere: completamente in bambola la difesa capitolina.