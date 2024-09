Gol Dia, Torino Lazio 0-2! è la 5ª RETE in biancoceleste! – VIDEO

Gol Dia: raddoppio della Lazio contro il Torino con una grande transizione: Castellanos protagonista e poi Boulaye per finalizzare

Raddoppio dei biancocelesti in Torino Lazio: questa volta il gol lo firma Dia! Dopo alcuni minuti di pressione dei granata la squadra di Baroni viene fuori con una gran transizione e trova la rete.

⚽️GOAL🇮🇹 | Torino 0-2 Lazio | Boulaye Diapic.twitter.com/XfdoR8drfC — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 29, 2024

Bella verticalizzazione di Guendouzi per Castellanos che è bravo a scaricare subito a destra per Isaksen. Il danese trova il fondo saltando l’avversario e mette in mezzo: ancora velo del Taty per Dia che stoppa e infila in rete.