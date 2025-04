Gol Dia, la Lazio mette la freccia e si porta 3-0 sul Bodo Glimt grazie alla rete del proprio centravanti – VIDEO

Gol Dia un colpo di testa dell’ex Salernitana porta sul risultato di 3-0 la sfida contro il Bodo Glimt: il video della rete

Gol Dia! Il centravanti prelevato nella scorsa sessione estiva di calciomercato dalla Salernitana è finalmente tornato alla rete con una grande staccata di testa. Il centravanti ha infatti insaccato un cross calciato da Guendouzi dal limite corto dell’area portando il risultato sul 3-0.

Ora la squadra di Baroni dovrà rimanere compatta ed impedire ai norvegesi di ripartire in contropiede e, soprattutto, non concedere gli spazi regalati agli avversari nei tempi regolamentari. Per ora però la Lazio è in semifinale di di UEFA Europa League.