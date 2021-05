Lazio-Genoa, è Correa a segnare il primo gol arrivando così in doppia cifra: 7 reti siglate in Serie A e 3 in Champions League

È di Correa la firma del primo gol contro il Genoa. Il Tucu arriva così finalmente in doppia cifra calcolando i 3 gol in Champions League e 7 in campionato.

L’argentino ha ritrovato forma e continuità e sta trascinando la Lazio in quest’incredibile rincorsa all’Europa dei grandi.