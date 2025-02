Gol Castellanos, torna avanti la Lazio: primo gol nel 2025 per il Taty. E’ 2-1 a Cagliari – VIDEO

Gol Castellanos, torna avanti la Lazio a Cagliari con il primo gol del Taty nel 2025: l’argentino si sblocca contro i sardi

Cambia ancora il risultato in Cagliari Lazio, con il primo gol in questo 2025 firmato dal Taty Castellanos, che non ha avuto problemi a insaccare alle spalle di Caprile.

GOL DEL TATY CASTELLANOS 🇦🇷💣 En medio del #DeadlineDay la Lazio le esta ganando 2-1 al Cagliari en su casa.#SerieA | #CagliariLaziopic.twitter.com/CIxmqSvdcr — Mate Alonn (@MateAlonn) February 3, 2025

Cross dalla destra di Guendouzi, sponda di Dia, spizzata di Zaccagni che manda fuori tempo il portiere e il centravanti biancoceleste non ha problemi a insaccare.