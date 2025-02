Gol Arnautovic, per l’AIA la rete in Inter Lazio è regolare. Il motivo

Gol Arnautovic, per l’AIA la rete in Inter Lazio è regolare: ecco la spiegazione

Sky Sport riferisce la presa di posizione dei vertici AIA riguardo al tanto discusso, quanto bello, gol di Marko Arnautovic in Inter Lazio di ieri sera. Pochi minuti dopo la splendida rete realizzata dall’austriaco, si è accesa la polemica per la posizione di fuorigioco di de Vrij.

GOL ARNAUTOVIC – «Portiere comunque fuori causa, attaccante (De Vrij) lontano dal portiere, pallone lontano dall’attaccante. Sono questi i tre parametri che secondo l’Aia rendono corretta la decisione di convalidare il gol del vantaggio dell’Inter segnato da Arnautovic contro la Lazio con un gran tiro dalla distanza. Nelle immagini si vede che al momento del tiro di Arnautovic c’è De Vrij in fuorigioco in una posizione che ostruisce la cosiddetta “linea di visione” di Mandas, tant’è che il portiere della Lazio è costretto a inclinarsi leggermente sulla propria destra (dalla parte opposta rispetto a dove finirà la conclusione dell’attaccante) per veder partire il tiro. Il portiere biancoceleste poi resterà fermo mentre il pallone si insacca all’incrocio dei pali. Senza il disturbo di De Vrij avrebbe potuto tentare la parata? E’ un primo aspetto che secondo l’interpretazione attuale (diventata negli anni sempre meno “interventista”) va tenuta in considerazione».