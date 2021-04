Gol annullato a Caicedo, la moviola: «Ma Chiffi cosa controllava?»

Si discute ancora sul gol annullato a Felipe Caicedo nella partita di ieri contro il Verona, vinta dalla Lazio per 1-0

Una vittoria importantissima per la Lazio, che conquista tre punti fondamentali nella corsa al quarto posto. Tuttavia, nell’1-0 conquistato dagli uomini di Inzaghi contro il Verona, ci sono state non poche polemiche, specialmente sull’arbitraggio di Chiffi.

Infatti, nella moviola del Corriere dello Sport, è stata discussa ancora una volta la decisione del direttore di gara in merito al gol annullato a Felipe Caicedo. «Il gol annullato: ci sta, ma Chiffi cosa controllava?» hanno scritto sul quotidiano sportivo, dove è stata contestata la decisione dell’arbitro di non punire la trattenuta di Magnani sull’attaccante ecuadoriano prima che quest’ultimo colpisse al volto il suo avversario per prendere posizione.