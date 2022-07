Gnocchi: «Non vorrei essere nei panni di Sarri. Luis Alberto? Lo terrei»

Gene Gnocchi ha parlato della Lazio e del calciomercato ai microfoni di Radiosei. Le dichiarazioni del comico

«Luis Alberto è uno dei miei giocatori preferiti, perché quando gioco mi piace provare quelle giocate. Non vorrei essere nei panni di Sarri perché non arriva nessuno e in difesa la Lazio ha bisogno di acquisti. Ilic mi piace, ma se viene per sostituire Luis Alberto è un giocatore diverso. La scorsa stagione l’ho seguito attentamente e non mi ha sempre convinto. Insomma, non mi sembra una Lazio che ha un’idea di costruzione per il futuro. Sarri è un allenatore che ha bisogno di costruire la squadra, se anche quest’anno lo mandano in ritiro con la squadra incompiuta, fanno un errore».