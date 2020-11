Globe Soccer Awards 2020, Immobile tra i candidati: come votarlo

Globe Soccer Awards 2020: tra i candidati c’è anche il bomber della Lazio, Ciro Immobile. Ecco l’elenco completo

A Dubai si assegnano i Globe Soccer Awards 2020, il riconiscimento che premia il miglior giocatore, il miglior allenatore e la migliore squadra dell’anno. In questa edizione particolare, nella lista dei candidati per il titolo di miglior calciatore c’è anche il bomber della Lazio, Ciro Immobile. La Scarpa d’Oro è in lizza insieme a Cristiano Ronaldo e non solo, ecco di seguito l’elenco completo e come votare il numero 17:

Cristiano RONALDO (Juventus)

(Juventus) Robert LEWANDOWSKI (Bayern Monaco)

(Bayern Monaco) Lionel MESSI (Barcellona)

(Barcellona) Sadio MANE’ (Liverpool)

(Liverpool) Serge GNABRY (Bayern Monaco)

(Bayern Monaco) Ciro IMMOBILE (Lazio)

(Lazio) MARQUINHOS (Psg)

(Psg) Karim BENZEMA (Real Madrid)

Per votare Immobile CLICCA QUI