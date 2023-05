Gli ultimi cinque capitani che hanno guidato la Lazio. Nel corso della sua storia, si sono alternati tantissimi giocatori che hanno fatto la storia del club

Il calcio italiano ha sempre avuto un fascino speciale, grazie a squadre storiche come la S.S. Lazio che hanno scritto pagine indimenticabili di questa disciplina. La squadra della Capitale è sempre stata considerata da molti un punto di riferimento importante per il pallone nostrano, essendo considerata una delle più grandi società.

Nel corso della sua storia, si sono alternati tantissimi giocatori che, a modo loro, hanno fatto la storia del club. Alcuni, sono divenute icone, vedendosi assegnata l’ambita fascia di capitano, di leader in campo pronti a trascinare i propri compagni nelle partite complicate. Di seguito abbiamo deciso di raccontare gli ultimi cinque capitano della storia della Lazio.

Ciro Immobile

Ciro Immobile è stato uno degli attaccanti più prolifici nella storia della Lazio e del calcio italiano. Arrivato alla Lazio nel 2016, dal 2021 ne è il capitano, a causa della partenza di Lulic e di Parolo. Parliamo di un talento incredibile e di un bomber letale che nei suoi anni alla Lazio ha segnato ben 196 reti in 295 partite, numeri mostruosi se si pensa che nella stagione 2019-2020 ha siglato 36 marcature, eguagliando il record di gol in Serie A di Gonzalo Higuain con la maglia del Napoli. Ad oggi, Immobile, è un punto di riferimento per i più giovani e per il resto della squadra, dimostrandosi più volte vero trascinatore.

Senad Lulić

Senad Lulić, capitano dal 2017 al 2021, è un simbolo della grinta e della determinazione della Lazio. Dal suo arrivo nel 2011 fino a settembre 2021, Lulić ha totalizzato 371 presenze e segnato 34 gol, molti dei quali cruciali, tra cui il famoso gol nella finale di Coppa Italia 2013 contro la Roma, permettendo, successivamente, ai biancocelesti di accedere all’Europa League. Lulic è sempre stato per molti un grandissimo esempio e punto di riferimento, anche al fantacalcio, con i giovani allenatori pronti a puntare su di lui per la sua costanza e tecnica.

Stefano Mauri

Stefano Mauri, capitano della Lazio dal 2013 al 2015, è probabilmente uno dei capitani più ricordati tra i tifosi. Per moltissimo tempo è stato un punto di riferimento per il club e per il mister, offrendo grandissimi prestazioni che sono valse 47 gol in 303 partite biancocelesti. Con il club ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, contribuendo fino all’ultimo al successo. La sua carriera con la Lazio, però, è stata macchiata dalla vicenda calcioscommesse che lo ha portato a rifiutare la fascia di capitano.

Lucas Biglia

Lucas Biglia, arrivato alla Lazio nel 2013, ha indossato la fascia di capitano dal 2015 al 2017, dopo che Stefano Mauri ha deciso di non volerla più indossare dopo lo scandalo calcioscommesse. Durante il suo periodo a Roma, l’argentino ha collezionato più di 125 presenze, dimostrando grande visione di gioco e precisione nei passaggi. Nonostante non sia un grande goleador, ha segnato più di 16 gol, molti dei quali su calcio di rigore.

Tommaso Rocchi

Tommaso Rocchi ha ricoperto il ruolo di capitano dal 2008 al 2003. Durante i suoi otto anni alla Lazio (2004-2012), Rocchi ha totalizzato oltre 293 presenze e segnato quasi 105 gol, affermandosi come uno dei migliori realizzatori della storia della Lazio, in particolar modo è sesto nella speciale classifica. Rocchi è stato molto amato dai tifosi, reincarnando l’umiltà e la professionalità che solamente pochi hanno.