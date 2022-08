Favalli rivela: «Un dispiacere lasciare la Lazio nel 2004, però...»

Giuseppe Favalli, ex capitano della Lazio, ha ripercorso i giorni del suo addio ai biancocelesti nel 2004: le sue dichiarazioni

Intervistato dal Corriere dello Sport edizione romana, Giuseppe Favalli ha dichiarato:

«Una cosa che mi ha reso orgoglioso. Sono arrivato alla Lazio a 20 anni, da bambino, e sono andato via da uomo. L’estate del 2004 con il contratto che mi scadeva presi la decisione di andare via. Per me era la fine di un ciclo, da una parte c’era la soddisfazione e la consapevolezza di aver fatto il massimo con la Lazio, dall’altra il dispiacere di lasciare casa mia».