Giannichedda ricorda l’esperienza alla Lazio: «Anni splendidi. Ecco perchè nel 2004 decisi di rimanere»

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, ha ricordato gli anni trascorsi in biancoceleste: le sue dichiarazioni

Intervistato dal Corriere dello Sport all’interno della rubrica ‘Il Cuoio’, Giuliano Giannichedda ha parlato così dei suoi anni alla Lazio:

PAROLE – «Essere scelti dalla squadra che aveva appena vinto lo scudetto fu una soddisfazione straordinaria e non fu difficile rimanere un anno a Udine. Con lui fu tutta la Lazio a crescere e a riemergere nuovamente. Quelle due stagioni hanno rappresentato al 100% quello che può fare un gruppo quando è unito e viaggia verso un’unica direzione. Eravamo un gruppo di giocatori forti e amici, ancora oggi ho tanti legami forti con i componenti della squadra. Mancini era agli inizi e si capiva che anche lui aveva voglia di crescere insieme alla Lazio. Era un esteta del bel gioco e un grande gestore dello spogliatoio. Decisi di restare perché non me la sentita di andare via in un momento come quello. Volevo essere sicuro che la Lazio fosse ripartita e volevo dare il mio contributo».