Giudice Sportivo: sesta ammonizione per Radu. Tanti gli squalificati

Il biancoceleste è stato sanzionato durante il match contro il Bologna. Undici i giocatori di Serie A che salteranno il prossimo turno

La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle quattro partite giocate per questa ventiseiesima giornata di campionato. Tra le fila biancocelesti Stefan Radu ha rimediato la sesta ammonizione durante il match contro il Bologna. Per il resto si contano cinque squalificati: Giulio Donati del Lecce, con un turno di stop per via di una frase incriminata dalla prova TV; i tre giocatori del Bologna Bani, Schouten e Santander ammoniti durante la partita con la Lazio e il cagliaritano Joao Pedro. Per il prossimo turno saranno applicate le sanzioni per chi non ha giocato a causa del rinvio delle partite: tra questi Mateju del Brescia, Dalbert della Fiorentina, Strefezza della SPAL, Murru e Ramirez della Sampdoria per finire con Veloso del Verona.