Il giudice sportivo ha deciso di multare il Bologna, che nel prossimo turno affronterà la Lazio; ecco il motivo della multa.

Nel prossimo turno di campionato il Bologna sfiderà la Lazio, in un match fondamentale per la rincorsa alla Champions League. Il club è stato però multato per i fatti successi durante Bologna-Fiorentina.

Il giudice sportivo ha deciso di multare il Bologna perchè i propri tifosi hanno lanciato dei petardi in campo.