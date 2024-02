Giudice Sportivo, confermata la squalifica per un biancoceleste in vista del Cagliari. Le ultime

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo, in merito alla 23a giornata di Serie A appena conclusa.

Confermata la squalifica in casa Lazio per Nicolò Rovella, che era diffidato e quindi salterà la sfida contro il Cagliari. Ammonizione confermata anche per Felipe Anderson, che sale a quota due.