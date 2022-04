Giudice Sportivo, Ciro Immobile entra in diffida

A causa dell’ammonizione rimedita contro il Torino, Ciro Immobile è entrato in diffidata: la decisione del Giudice Sportivo

A causa dell’ammonizione rimedita contro il Torino, Ciro Immobile è entrato in diffidata. Infatti è arrivata oggi la decisione del Giudice Sportivo.

Per l’attaccante dei biancocelesti si tratta del quattro cartellino giallo in questo campionato di Serie A. Quindi la sanzione è scattata in automatico. Il bomber dovrà prestare maggiore attenzione con il Milan.