Giudice Sportivo, confermate due ammonizioni: un biancoceleste entra in diffida. Ecco chi rischia dal prossimo match

Sono arrivate le conferme del Giudice Sportivo post Inter Lazio di Supercoppa Italiana, con due ammonizioni confermate per i biancocelesti.

Rimagono le sanzioni per Matias Vecino e Alessio Romagnoli, che valgono anche per il campionato, con il centrocampista uruguaiano che entra ufficialmente in diffida.