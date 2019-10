Giudice Sportivo, ammenda per Caicedo, Soriano out contro la Lazio

Le decisioni del Giudice Sportivo al termine della sesta giornata di campionato

La Lega di Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la sesta giornata di campionato.Prima sanzione per la Lazio: ammenda di 2.000 euro per Felipe Caicedo, per aver simulato un fallo in area genoana.

In vista della gara di domenica contro il Bologna, invece, i felsinei dovranno fare a meno di Roberto Soriano, espulso al termine della sfida con l’Udinese. Al calciatore rossoblu inoltre è stata comminata una sanzione di 5.000 euro.