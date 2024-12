Giudice sportivo, due biancocelesti sanzionati: uno dei due è ad un giallo dalla diffida - Lazio News 24

Giudice Sportivo, le decisioni dopo Lecce Lazio della 17ª giornata: due i calciatori sanzionati, uno ad un giallo dalla diffida

Sono arrivate oggi le decisioni del giudice sportivo dopo la 17ª giornata di campionato, che si è chiusa con la vittoria della Lazio sul Lecce.

Il Giudice sportivo ha confermato le due sanzioni a Loum Tchaouna «per comportamento scorretto nei confronti di un avversario» e la seconda a Patric «per comportamento non regolamentare in campo». Per il difensore è la terza sanzione in campionato: se contro l’Atalanta arrivasse un giallo entrerebbe tra i giocatori in diffida.