Giroud: «Montpellier? Voglio giocare ad alti livelli per altri due anni»

Giroud, l’attaccante del Chelsea è ancora al centro del calciomercato e in questi giorni è stato accostato al Montpellier

A gennaio, Giroud, sembrava essere ad un passo dalla Lazio. L’affare poi non è andato in porto e adesso l’attaccante ha firmato il rinnovo con il Chelsea. Questo, tuttavia, non ha fermato le voci di mercato che lo vorrebbero vicino al Montpellier. Voci smentite dallo stesso calciatore in un’intervista rilasciata a France Bleu Herault.

«Non posso promettere di finire la carriera facendo un anno a Montpellier, non è possibile. Ma in ogni caso, il fatto che il Montpellier significa davvero molto per me penso che faccia piacere ai tifosi. Ma non voglio dare loro vane speranze o false notizie. Io spero di poter giocare ancora ai massimi livelli e di giocare in Champions League e nelle coppe europee almeno per uno-due anni. Dopodiché faremo il punto e soprattutto studierò le proposte che avrò davanti».