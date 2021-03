«Giroud era ad un passo dalla Lazio», le incredibili rivelazioni di Morabito

Intervistato da TuttoSport, l’agente Vincenzo Morabito ha parlato del possibile approdo di Olivier Giroud alla Lazio

Nel giorno di Juventus Lazio, spuntano fuori nuovi incredibili retroscena di mercato che riguardano entrambe le squadre. A rivelarli è l’agente FIFA Vincenzo Morabito, in un’intervista rilasciata sulle colonne di TuttoSport: il nome caldo è quello di Olivier Giroud.

Ecco le sue parole: «Io rappresento il suo agente, Manuello, per l’Italia. Giroud è stato ad un passo dalla Lazio un anno fa: se il Napoli avesse ceduto Mertens al Chelsea, il francese sarebbe diventato biancoceleste. E in autunno, quando erano sfumati Suarez, Dzeko e Morata non sembrava fattibile in prestito, per un pomeriggio Giroud è stato praticamente della Juventus».