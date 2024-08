Martusciello, prime INCOMPRENSIONI con la Salernitana per l’ex Lazio? Cosa SUCCEDE

Giovanni Martusciello, tecnico della Salernitana ed ex vice di Sarri alla Lazio, ha avvisato la società campana sul mercato

Giovanni Martusciello, nuovo tecnico della Salernitana ed ex vice di Sarri alla Lazio, ha parlato dopo l’amichevole contro il Bari, finita in parità. Di seguito le sue parole.

MERCATO – «Il confronto con il nostro direttore sportivo è costante e quotidiano, tra noi c’è un ottimo rapporto e ho già avuto modo di ringraziarlo per avermi dato l’opportunità di guidare la Salernitana. Per quanto riguarda il mercato, Petrachi per primo sa perfettamente quali siano le nostre esigenze numeriche e quanto sia importante avere un gruppo completo per lavorare dal punto di vista tattico e trovare le soluzioni giuste».

