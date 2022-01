Intitolazione Olimpico a Paolo Rossi, Malagò: «Troppe polemiche»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovanni Malagò, presidente del CONI, è tornato a parlare della possibilità di intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi: le sue parole

Intervistato da Il Messaggero, il presidente del Coni Giovanni Malagò è tornato a parlare della possibilità di intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi. Le sue dichiarazioni:

«Paolo era un amico e ho un ottimo rapporto con Federica, la moglie. Secondo me, il nome di Pablito non meritava di finire tirato per la giacchetta. Dopodiché, abbiamo fatto una ricerca: nel mondo non c’è uno stadio olimpico intitolato ad una persona. Prendiamolo come uno sprone perché Roma e Lazio si facciano il loro stadio e la Figc trasformi l’Olimpico nello stadio della Nazionale».