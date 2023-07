Giovanni Galli: «Vicario? Lasciarlo andare al Tottenham è una sconfitta...»

Giovanni Galli, l’ex portiere del Milan e della Nazionale commenta l’approdo di Vicario in Premier League al Tottenham

Ai microfoni de La Stampa ha parlato Giovanni Galli, il quale rilascia alcune dichiarazioni parlando di Vicario al Tottenham, ecco le sue parole

VICARIO – Lo è per il nostro movimento. Gli italiani devono rimanere in Italia, devono essere il riferimento dei portieri del futuro. Vero che il calcio ormai è globale, ma chi vede Donnarumma in Francia? Si perde il sano spirito di emulazione