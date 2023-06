Calciomercato Lazio, Carnevali: «Per Frattesi parliamo con tutti, vi dico»

Calciomercato Lazio, Giovanni Carnevali ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi, centrocampista che piace anche ai biancocelesti

Intervistato da Il Messaggero, Giovanni Carnevali ha parlato di Davide Frattesi, obiettivo del calciomercato Lazio:

«Stiamo parlando con Roma, Juve e Inter. Sento dire del Milan, soprattutto dopo la cessione di Tonali, ma almeno fin qui non ce l’hanno chiesto, mentre con le altre i discorsi sono in piedi e ci siamo incontrati. Roma avvantaggiata? La società giallorossa ha il 30 per cento ma questo non ci condiziona, pure perché è bene sottolineare che noi non siamo obbligati a cederlo, non abbiamo bisogno di farlo. Frattesi non ha espresso preferenze particolari, se non di restare nel campionato italiano».