Berardi-Lazio, l’annuncio di Carnevali: «C’è stata un’offerta»

Giovanni Carnevali, DG del Sassuolo, ha fatto il punto su Domenico Berardi, obiettivo del prossimo calciomercato Lazio

Ospite dell’evento “Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione” , Giovanni Carnevali, DG del Sassuolo, ha fatto il punto sul futuro di Domenico Berardi, obiettivo del calciomercato Lazio:

«Ha avuto nell’arco degli anni più opportunità e anche la scorsa stagione c’è stata un’offerta importante per lui, decisamente superiore rispetto a quella fatta dal mio amico Joe (Barone, dg della Fiorentina, ndr) che non ho neanche preso in considerazione. Detto questo per noi è la nostra bandiera, ci piacerebbe che continuasse con noi e ha dimostrato il desiderio di proseguire. In un mondo in cui gli atleti ambiscono a cambiare maglia, avere un atleta che sposa la propria società per diventare bandiera deve essere motivo di orgoglio per noi e soprattutto per lui».