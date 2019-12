GIOVANILI Lazio, tutte vittorie per le selezioni biancocelesti: i dettagli

Sono arrivati tutti risultati positivi per le selezioni giovanili laziali

Tre successi su tre partite giocate. Le selezioni giovanili della Lazio hanno fatto en plein. Nella giornata di ieri la prima formazione a scendere in campo è stata l’Under 17 di Fabrizio Fratini che, sul campo della Virtus Entella, ha sconfitto la compagine di casa per 2-0 grazie alle reti di Ferro e Marinacci. Successo di misura, invece, per l’Under 15 di Tommaso Rocchi: la Lazio ha sconfitto la Fiorentina in trasferta per 1-0 grazie alla rete siglata da Milani. Secondo successo del weekend, infine, per l’Under 14 di Simone Gonini che, nel campionato Pro di categoria, ha superato per 4-1 l’Ascoli.