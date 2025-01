Giovanili Lazio, il resoconto del weekend degli aquilotti: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte

Giovanili Lazio, il resoconto delle squadre biancocelesti impegnate in questo fine settimana: equilibrio tra tutti i risultati

Fine settimana pieno di impegni per le Giovanili Lazio: le squadre degli aquilotti sono scese in campo in vari impegni. Di seguito il report sui canali ufficiali del club delle vittorie, pareggi e sconfitte dei biancocelesti.

COMUNICATO – «Si conclude il fine settimana e le giovani aquile, tra sabato 11 e domenica 12 Gennaio, hanno collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

L’Under 18 di Francesco Punzi pareggia la sfida casalinga contro la Fiorentina. La rete di Gatto permette ai biancocelesti di recuperare lo svantaggio e mettere in cassaforte il sesto risultato utile consecutivo. Le aquile classe 2007 concludono il girone d’andata al quinto posto della classifica.

I ragazzi di Gianluca Procopio inizia il girone di ritorno con la sconfitta. L’Under 17 biancoceleste perde la sfida casalinga contro il Bari, non è sufficiente la prestazione. La Lazio rimane al terzo posto della classifica.

Le aquile classe 2009 si prendono lo scontro diretto contro il Napoli. L’Under 16 di Simone Rughetti vince 3-1 la sfida del Centro Sportivo ‘La Borghesiana’, mettono la firma sul match Cappuccini, Materazzi e Lulaj. La Lazio inanella l’ottavo risultato utile consecutivo e difende il terzo posto della classifica lasciandosi alle spalle proprio la squadra campana.

L’Under 15 di Tommaso Rocchi pareggia 1-1 la sfida con il Napoli. Al vantaggio di Petronzi rispondono gli azzurri con Petriccione. I biancocelesti inanellano il terzo risultato utile consecutivo e rimangono al quarto posto della classifica non riuscendo ad accorciare il passo proprio sulla terza forza del campionato.

Vittoria in rimonta per le aquile classe 2011 di Matteo Grassi. Alla prima giornata del girone di ritorno del campionato nazionale Under 14 Pro, la Lazio espugna il campo del Perugia 2-5. Entrano nel tabellino dei marcatori Pellegrino, Alvaro, Tirotta, Agrò e Coppola. I biancocelesti difendono il secondo posto della classifica.

Nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza, la Lazio perde lo scontro diretto con il Grifone. Alle aquile di Valerio Gualdaroni non è sufficiente la rete di Pacilli, sono gli avversari a prendersi il match ed il secondo posto della classifica. La Lazio conclude la prima metà della stagione in terza posizione.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 17^ Giornata

LAZIO-FIORENTINA 1-1

Marcatori: 28’pt Kaba (F), 27’st Gatto (L)

Under 17 Nazionali – 14^ Giornata

LAZIO-BARI 0-1

Marcatori: 29’st Ventola (B)

Under 16 Nazionali – 14^ Giornata

LAZIO-NAPOLI 3-1

Marcatori: 10’st Cappuccini (L), 15’st Materazzi (L), 25’st Lulaj (L), 40’+1’ Scotti (N)

Under 15 Nazionali – 14^ Giornata

LAZIO-NAPOLI 1-1

Marcatori: 29’st Petronzi (L), 38’st Petriccione (N)

Under 14 Pro – 8^ Giornata

PERUGIA-LAZIO 2-5

Marcatori: 8’pt Pellegrino (L), 11’pt, 17’pt Bacchi (P), 22’st Alvaro (L), 33’st Tirotta (L), 36’st Agrò (L), 40’st Coppola (L)

Under 14 Regionali Eccellenza – 13^ Giornata

LAZIO-GRIFONE CALCIO 1-2

Marcatori: 1’pt Gaiardi (G), 7’pt Matranga (G), 11’pt Pacilli (L)».