GIOVANILI Lazio, ecco i risultati del weekend

Lazio, ecco i risultati dei match giocati dalle varie selezioni giovanili

Domenica importante per il Settore Giovanile della Lazio. Nella giornata di oggi sono scese in campo le tre formazioni Nazionali del vivaio biancoceleste: Under 17, Under 16 ed Under 15. I ragazzi di Fabrizio Fratini hanno sconfitto di misura il Torino grazie ad una rete di Marinacci, mentre la compagine guidata da Marco Alboni ha sconfitto per 2-1 la formazione dei pari età del Torino. L’unica sconfitta è stata registrata dall’Under 15 di Tommaso Rocchi che, tra le mura di casa, ha perso per 3-2 contro il Torino.